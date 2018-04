Touren gik fra Andrup til Paris

Andrup: Musikken pumpede, og deltagerne trådte rundt - hurtigt og tungt, da Skads-Andrups nyestiftede spinningklub havde inviteret til "Le Tour De Andrup-Paris".

Ikke færre end 56 personer trådte i pedalerne i et forsøg på virtuelt at cykle de i alt 1.200 kilometer fra Skads-Andrup til Paris. Eventen blev afviklet i løbet af fire timer, og Esbjergs borgmester Jesper Frost Rasmussen (V) samt byrådets "jernhårde løbelady" Anne Marie Geisler Andersen (R) havde takket ja til at cykle med. Sidstnævnte har Danmarksrekorden i 24 timers ultraløb.

De fire timer blev anført af fire instruktører - den første venligst udlånt af TRIM Tistrup, som med varierede programmer sørgede for, at deltagerne ikke bare "cyklede til Paris", men og fik en god dag ud af bestræbelserne på at samle penge ind til den nystiftede spinningklub.

- Det handler både om at samle penge ind og få en rigtig god dag, fortalte Jens Pedersen, der er en af stifterne af klubben. Han og de andre initiativtagere har været ude på brugtmarkedet for at "stampe" spinningcykler op, og det er lykkedes at samle 20 cykler, men klubben vil gerne have flere.