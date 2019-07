Totalt udsolgt: Alle elsker JordbærKrestens håndlugede, økologiske jordbær

På en gård lidt nord for Gredstedsbro har 26-årige Kresten Sørensen startet virksomheden Krestens Øko Jordbær. Lokalt går han under navnet JordbærKresten, og planen er at udvide produktionen af økologiske jordbær over de kommende år. Selvom det er første sommer som jordbæravler, er Krestens jordbær revet væk.