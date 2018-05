Totalt kaos om taxakørsel på Fanø

Fanø Taxa havde meddelt Fanø Kommune, at firmaet ville stoppe kørslen fra Store Bededag, hvor Esbjerg Taxa akut skulle overtage kørslen. Men efter "trusler om bål og brand" kører Fanø Taxa fortsat.

Fanø: Fanø Taxa kører fortsat taxa på Fanø. Det gør firmaet på trods af, at Fanø Kommune den 18. april modtog en mail fra Fanø Taxa, hvor firmaet meddelte, at man stoppede kørslen på øen til Store Bededag den 27. april. Der er ikke noget at sige til, hvis øboerne efterhånden er ved at være godt forvirrede. Fanø Kommune havde ellers lavet en akut aftale med Esbjerg Taxa om at overtage taxakørslen på øen, men det blev altså ikke aktuelt, da Fanø Taxa i sidste øjeblik besluttede sig for alligevel at fortsætte. Forud for beslutningen gik en del frem og tilbage. - Jeg fik en mail fra kommunen onsdag (25. april, red.), hvor de truede med bål og brand, hvis ikke jeg afleverede mine taxabevillinger. Torsdag morgen bliver jeg kaldt til møde med kommunen, hvor de forsøger at true mig til at stoppe helt, siger Frits Quistorff, ejer af Fanø Taxa. Han havde nemlig tænkt sig at beholde bevillingerne, selv om han stoppede kørslen. Det må han ifølge kommunen ikke, og det var også bare det, han blev gjort opmærksom på. - Der har ikke været nogen trusler på nogen måde. Jeg ved slet ikke, hvad vi skulle kunne true ham med. Lovgivningen er sådan, at hvis man ikke kører, skal man aflevere sine bevillinger til kommunen med det samme. Det fik han også at vide i januar måned, og det er den samme meddelelse, han har fået nu, siger borgmester Sofie Valbjørn (Alt).

Sagens udvikling Til den 1. januar ville Frits Quistorff og Fanø Taxa for første gang ud af kørslen på Fanø. Her fortsatte man dog efter en aftale om begrænsede åbningstider. Til påske skulle den aftale så evalueres, og allerede i februar meldte Fanø Taxa ud, at de havde svært ved at se et fortsat samarbejde. Aftalen blev dog forlænget, inden JydskeVestkysten 13. april kunne fortælle, at Fanø Taxa kørte på lånt tid, indtil kommunen havde fundet et firma til at overtage. Kun fem dage senere var tålmodigheden dog sluppet op, og kommunen meddelt, at firmaet ville stoppe sin kørsel fra den 27. april.

Aftale om subsidiering Efter mødet torsdag valgte Frits Quistorff så alligevel at fortsætte. Fanø Taxa skulle fortsætte kørslen frem til 1. september, hvor han samtidig ville få en lignende subsidieringsaftale, som man havde lavet med Esbjerg Taxa om, at kommunen garanterer en vis omsætning. - Det sagde jeg ja til, og de ville sende en bekræftelse. Lørdag siger kommunaldirektøren, at vi fortsat har en aftale, men at der var IT-problemer, og derfor kunne jeg ikke få mailen. Søndag fik jeg så at vide, at jeg alligevel ikke kunne få subsidier, siger Frits Quistorff. Ifølge Sofie Valbjørn var Frits Quistorff dog blevet orienteret på mail og telefon, at han ikke kunne få subsidier alligevel. Kommunen havde nemlig taget forbehold for, at byrådsbeslutningen først skulle dobbelttjekkes. - Det var forkert af mig at tilbyde subsidier. Byrådsbeslutningen om at give subsidier gik på den akutte aftale med Esbjerg Taxa, og da Frits meddeler, at han fortsætter, frafalder den beslutning. Derfor kunne jeg ikke bare beslutte at give subsidier uden byrådets accept, siger Sofie Valbjørn (Alt).