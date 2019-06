Total-boss i Esbjerg: Alt og alle er som udgangspunkt i spil

Patrick Gilly, den øverste chef for Totals olieaktiviteter på dansk sokkel, siger at en reorganisering også skal gøre det nemmere og mere simpelt for de ansatte at samarbejde samt sikre klart definerede roller og ansvarsområder.

- Vi er naturligvis kede af, at disse ændringerne medfører, at vi må tage afsked med værdsatte kolleger. Vi vil gerne give vores medarbejdere muligheden for at sunde sig og overveje fremtiden sammen med deres familier, siger Patrick Gilly.

Samtidig oplyser han, at processen begynder straks med valget af medarbejderrepræsentanter, men ellers sker der ingen fremdrift i afskedigelsesprocessen i de næste seks uger, mens sommerferiefreden sænker sig over Danmark.

Vi har inddraget læring fra tidligere for blandt andet at skabe et mere motiverende arbejdsmiljø.

- Reorganiseringen vil ændre vores måde at arbejde på, så vi kan producere mere effektivt og bedre udnytte vores talentfulde medarbejderes færdigheder og innovationsevne - samtidig med at vi fortsat fokuserer på sikkerhed og miljøpåvirkning, oplyser Gilly.

Han peger på to årsager til de varslede afskedigelser. Den ene følger naturligt, hvad der har været kendt, siden et Folketingsflertal muliggjorde den milliarddyre retablering af Tyra-feltet, nemlig at feltet senere i år lukkes ned og først idriftsættes i 2022.

50/50 onshore - offshore

Han siger samtidig, at ændringerne også skal gøre det nemmere og mere simpelt for de ansatte at samarbejde og sikre klart definerede roller og ansvarsområder. Den seneste store organisationsændring for medarbejderne på kontoret på Britanniavej på Esbjerg Havn skete, mens operatøren hed Maersk Oil.

Siden har medarbejderne skullet integreres i Total med visse udfordringer til følge.

- Vi har inddraget læring fra tidligere for blandt andet at skabe et mere motiverende arbejdsmiljø, fastslår Patrick Gilly.

Rent praktisk kommer reorganiseringen til at skabe en slankere struktur ved, at der fremadrettet skal udpeges én overordnet chef for selskabets danske aktiver i form af felterne Gorm, Tyra, Dan og Halfdan i stedet for to. Desuden reorganiseres den tekniske afdeling.

Udover de 200 nedlagte stillinger vil også eksterne konsulenter blive omfattet. Fordelingen vil groft sagt være 50/50 mellem onshore og offshore, men eftersom alt er i spil kan offshore-ansatte sagtens ende med en stilling på land.