Total-boss efter massefyring: Vi har store ambitioner i Nordsøen

Efter annonceringen af en massefyring siger Totals øverste Nordsø-direktør, at selskabet står parat til at kaste sig over flere nye projekter, når det milliardstore Tyra-felt igen er kommet i drift i 2022.

Det er det indtryk Michael Borrell, der er senior vice president med ansvar for Nordsøen og Rusland i Total, efterlader i et interview med netmediet Finans.dk i kølvandet på torsdagens nedslående nyhed om, at Total i Esbjerg vil sige farvel til op imod 200 ansatte fordelt mellem onshore og offshoreansatte samt eksterne konsulenter.

Ny oliejagt

Total har med sine handlinger også bevist, at selskabet har ambitioner i Nordsøen. Franskmændene overtog sidste år Maersk Oil og sad den næststørste ejerandel af i Dansk Undergrunds Consortium (DUC). I slutningen af september annoncerede Total også købet af Chevrons andel af DUC, så selskabet nu kommer til at sidde på 43,2 procent af konsortiet og dermed også olien og gassen fra Tyra-feltet, hvis konkurrencemyndighederne giver tilladelse til det. En stor ejerandel i Tyra-projektet gør det nemmere at hive værdi ud af nye oliefelter.

- Det, det betyder for os, er, at det baner vejen for os på langt sigt. Det lader os lave yderligere investeringer, yderligere boringer og yderligere tiebacks, fordi det her er en langsigtet klynge, udtaler Michael Borrell til Finans.dk.

Han siger også, at Total i øjeblikket overvejer mulighederne i den danske stats seneste udbudsrunde om koncessioner til efterforskning og indvinding af olie og gas. Og han oplyser, at ny oliejagt giver god mening for selskabet.

- Vi har en stærk base i København og i Esbjerg, og vi vil selvfølgelig gerne udbygge det, og hvis vi kan gøre det gennem udvinding, så er det storartet, siger direktøren, som samtidig peger på, at Totals udfordringer med de modne felter og konstant vedligehold på installationer i den danske del af Nordsøen også har udfordringer.