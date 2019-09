Total-boss beroliger Esbjergs olieunderleverandører

Patrick Gilly, Totals direktør for de danske aktiviteter, understreger, at selskabets underleverandører i Esbjerg ikke skal frygte for det fremtidige samarbejde. Tværtimod kan Total blive et springbræt for dem til en større olieverden.

Esbjerg: Mens olieselskabet Totals 21 milliarder kroner dyre genopbygning bevæger sig ind i en ny fase, hvor der lukkes helt ned for gasproduktionen for at gøre klar til fjernelsen af de gigantiske stålkonstruktioner i Nordsøen, erkender Patrick Gilly, Totals direktør for de danske aktiviteter, åbent og ærligt, at selskabets underleverandører har måttet vente lidt i baggrunden, mens hans organisation har befundet sig i en proces med reorganisering. Patrick Gilly beroliger i samme åndedrag de samme underleverandører omkring det fremtidige samarbejde. Total-bossens melding kommer efter, at flere virksomheder i Esbjerg, som lever af olieindustrien, har udtrykt deres bekymring for, hvad der er Totals fremtidige strategi på dansk sokkel i Nordsøen. - Jeg synes, at alting er så usikkert i øjeblikket. Vi er i en situation, hvor vi alle sammen sidder og venter på, hvad der skal ske med Total. Alle vores investeringer er stoppet. Vi har ingen - og har ikke planlagt nogen - inden for olie og gas, for vi ved simpelthen ikke, hvor branchen bærer hen, sagde Jens Peder Thomsen, administrerende direktør for Ocean Team Group, forleden til Finans.dk.

Det ville da være besynderligt for Total at gå væk fra den industri, vi har rundt om os i Esbjerg. Patrick Gilly, direktør for Totals danske aktiviteter

Styr på reorganisering Total meddelte før sommerferien, at afdelingen i Esbjerg skulle skille sig af med op imod 200 ansatte. Det er nu endt med, at 126 ansatte forlader selskabet, heraf de 106 med frivillige fratrædelsesaftaler, mens 64 medarbejdere er flyttet til nye stillinger i den globale Total-organisation. Ifølge Patrick Gilly har det været vigtigt for Total at gøre tingene i den rigtige rækkefølge, nemlig at få styr på reorganiseringen først. - Der vil komme mere klarhed nu, men vi kunne desværre ikke skabe den, før vi havde givet klarhed til vores egne medarbejdere, konstaterer Patrick Gilly. Total overtog som bekendt for et par år siden operatørrollen og den største ejerandel i DUC fra Maersk Oil. Siden har Total også overtaget Chevrons ejerskab i DUC, og Shell har overladt sine aktiviteter til norske Noreco. Også Dong er ude af olien i Nordsøen med salget til Ineos, og mange underleverandører føler en generel usikkerhed omkring fremtiden.

Mere efter Tyra I forhold til, hvad der er Totals plan for anvendelsen af lokale leverandører i den såkaldte fremtidige supply chain-strategi, siger Patrick Gilly: - Den er den samme som i dag. Det ville da være besynderligt for Total at gå væk fra den industri, vi har rundt om os i Esbjerg, siger han og understreger: - Jeg har igennem de seneste år forsøgt at sprede et budskab, nemlig at vores samarbejdspartnere ikke skal frygte, at vi er blevet til Total. Tværtimod har de lokale virksomheder mulighed for at anvende Totals globale tilstedeværelse til at komme længere ud i verden. Olieprisen er kommet op efter nedturen for nogle år siden, og både i Norge og Storbritannien er der masser af aktivitet. Hvorfor ikke i Danmark? - Vi har et højt aktivitetsniveau, som matcher, hvad vi har råd til. Megen aktivitet afhænger også af Tyra, og en del fremtidig udvikling vil først komme efter Tyra. Det sagde vi allerede i forbindelse med Nordsø-aftalen - at vi forventer en masse ressourcer vil blive udviklet, når Tyra er tilbage.