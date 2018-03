Total bliver i Esbjerg efter Mærsk-overtagelse

- Der er overhovedet ingen grund til nervøsitet i Esbjerg. Her ligger vores hovedkvarter for den danske operation Nordsøen fortsat. I Total har vi en central struktur, hvor toppen ligger i Frankrig, men derudover arbejder afdelingerne autonomt og selvstændigt, og det gælder også Esbjerg. Vi vil selvfølgelig lære af Mærsks erfaringer, siger Michael Correl, der har titel af senior vicepresident i Total for Nordsøen og Rusland.

Der har været spekuleret heftigt i, om Total nu også ønskede disse aktiviteter i Esbjerg eller egentlig heller ville have alt liggende i København, men det rammer Totals chef for ikke bare Danmark, men også Rusland og Nordsøen en pæl igennem.

Esbjerg: Torsdag blev der officielt givet grønt lys for franske Totals overtagelse af Mærsks samlede olieforretning og dermed også aktiviteterne i Esbjerg, som Mærsk kort før salget flyttede hovedkvarteret for sine danske olie- og gas-aktiviteter til.

Stor synergi

Med den officielle godkendelse og afslutning af handlen mellem Total og Mærsk er Total nu næststørste operatør i Nordsøen.

- Vi forpligter os til at bevare og videreudvikle Maersk Oils arv med baggrund i teamets stærke kompetencer. Samtidig byder vi en stor, ny aktionær velkommen - A.P. Moller-Maersk - som vil eje 3,7 procent af koncernens kapital, siger bestyrelsesformand for Total Patrick Pouyanné.

Helt overordnet vil Total have høj fokus på effektivitet for at få den bedst mulige forretning ud af købet. Således regner man i Total med, at man årligt vil kunne hente synergi-gevinster på omkring 400 millioner dollar svarende til omkring 2,4 milliarder kroner, og for de danske Nordsøaktiviteters vedkommende er det nu genopbygningen af Tyra-feltet, der er i første række.

- Allerede i dag er der begyndt at være aktiviteter omkring Tyra, men særligt i årene, der kommer, vil genopbygningen skabe mange job ikke bare i Esbjerg, men i regionen, siger Martin Rune Pedersen, Totals vicepresident for Danmark, Norge og Holland.