Torben Pedersen er de ufaglærtes forkæmper

Esbjerg: Torben Pedersen havde ikke den store viden om voksen- og efteruddannelser, da han i 1994 søgte en stilling som uddannelseskonsulent på Specialarbejderskolen Sydvestjylland.- Det viste sig at være mere spændende, end jeg troede. Jeg kunne se en mission i at få sat fornuftige efteruddannelser i gang for ufaglærte og kortuddannede, og jeg blev grebet af det, siger Torben Pedersen i en pressemeddelelse.

1. maj har han 25-års jubilæum på AMU-Vest. De seneste 10 år som direktør.

Gennem årene er han blevet kendt som en skarp og vidende forkæmper for, at folk med svage forudsætninger, ordblindhed eller andre hindringer også har gavn af at dygtiggøre sig. I 2017 måtte Torben Pedersen appellere til politikerne om hjælp efter en voldsom nedgang i uddannelsesaktiviteterne forårsaget af blandt andet oliekrisen. Statsminister Lars Løkke Rasmussen var i Esbjerg lige efter nødskriget blev hørt, og AMU-Vest blev reddet.