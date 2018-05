Toppolitiker fra Venstre: Drop master i Sydjylland

Esbjerg/Varde/Tønder: Tidligere minister og mangeårig folketingsmedlem for Venstre, Hans Chr. Schmidt fra Vojens, er en af de landspolitikere, der på grund af en travl kalender ikke kan være med i dag ved middagstid, når de seks borgmestre fra Esbjerg, Varde, Tønder, Holstebro, Herning og Ringkøbing-Skjern kommuner arrangerer ekskursion til en del af Energinets projektområde for at vise, hvad de planlagte 500 højspændings-master i 30-35 meters højde gør ved følsom natur.

Til gengæld slår han fast, at han heller ikke behøver at dukke op for at blive overbevist om, at der ikke skal rejses gigantmaster til 400 kV-forbindelsen fra Idomlund til grænsen:

- Jeg arbejder på at få linjeføringen gravet ned - det er min klare holdning. Der arbejdes hårdt fra flere sider på at finde en løsning, og jeg mener også, at der skal findes en løsning. Når masterne først er rejst, så skal vi se på dem i mange, mange år fremover. Efter et langt liv gør argumentet om, at det bliver meget dyrt, ikke det store indtryk på mig. Vi må betale, hvad det koster - det har vi gjort i forhold til så mange andre ting, siger Hans Chr. Scmidt.

Som tidligere omtalt i JydskeVestkysten og på jv.dk, så kommer energiminister Lars Chr. Lilleholt (V) ikke til arrangementet, der løber fra kl. 12.30 til 14.30 med indbygget politisk drøftelse af sagen, og kun følgende landspolitikere har i øvrigt tilmeldt sig: udviklingsminister Ulla Tørnæs (V), der er folketingskandidat ved det kommende valg for Venstre Esbjerg Bykreds, folketingsmedlem Christian Rabjerg Madsen (S), Henning Hyllested (EL), Anni Mathiesen (V) og Søren Egge Rasmussen (EL).

Lars Chr. Lilleholt meddelte søndag, at han vil komme på besøg på andet tidspunkt i nærmeste fremtid.