Toppen af poppen: Se, hvem der kommer til Fanø

TV2 oplyser, at man har fundet alle syv deltagere til programmet, men at man indtil videre kun offentliggør navnene på fem af kunstnerne.

For et par uger siden kunne JydskeVestkysten afsløre, at den kommende sæson af seermagneten Toppen af poppen skulle finde sted på Fanø. Optagelserne til programmet finder primært sted i Rindby forsamlingshus, mens deltagerne og produktionsholdet bag er indlogeret på Kellers Badehotel i Fanø Bad i de første to uger af april, hvor optagelserne finder sted.

- En broget flok

Det er måske ikke alle af de fem offentliggjorte kunstnere, der er velkendte af den brede befolkning. Til gengæld er der rig lejlighed ti lat lære dem bedre at kende, når de hver især skal optræde og fortolke hinandens sange. Oveni de musikalske indslag har programmerne for vane at være et sted, hvor man som seer også kommer tættere ind på livet af deltagerne, når de fortæller personlige beretninger fra tilværelsen som musiker.

Mest kendt blandt de hidtil offentliggjorte deltagere er nok Lars Blichfeldt og Chief 1. 55-årige Lars Blichfeldt har en lang karriere bag sig hos Big Fat Snake, hvor han var forsanger, komponist og guitarist, indtil bandet sidste år træk sig tilbage fra den danske musikscene. I øjeblikket er han aktuel med showet 'Vejen Videre'. Et show, hvor han fortæller historier og synger nogle af de mest kendte sange fra en lang musikkarriere. Til TV2 fortæller Anders Blichfeldt, at han ser frem til at være med i Toppen af Poppen.

- Når man er musiknørd, som jeg er, er det jo en opgave, der er som sendt fra himlen, siger han.

Også Chief 1, der til hverdag hedder Lars Pedersen, er begejstret for at deltage i programmet.

- Det svarer til at gå fra at være angriber til at blive fodboldtræner, og nu skal jeg være angriber igen, siger den 49-årige producer til TV2.