Toppen af poppen: Medina kommer til Fanø

Fra mandag den 1. april og to uger frem er Medina, sammen med de seks øvrige deltagere og hele produktionsholdet bag Toppen af poppen, at finde på Fanø, hvor optagelserne til programmet finder sted. Optagelserne foregår primært i Rindby forsamlingshus, mens deltagere og holdet bag kulisserne er indlogeret på Kellers Badehotel i Fanø bad.

I 2007 udgav popikonet Medina sit første album 'Tæt på'. Hendes gennembrud på den danske musikscene kom dog for alvor først, da hun udgav albummet 'Velkommen til Medina' i 2009 og bragede igennem på hitlisterne. Og siden da har hun været kendt som en af landets mest feterede sangerinder. I alt har hun vundet 25 priser for sin musik i både Danmark og udlandet. Samtidig er der røget over 300.000 Medina-albums over disken.

Medina kommer til at smelte

Toppen af poppen er programmet, hvor deltagerne fortolker hinandens sange, men også fortæller om svære tider i tilværelsen som feteret stjerne. Begge dele er Medina klar til.

- Jeg er klar til at fortælle om det. Folk aner ikke, hvad der er foregået bag kulissen, og jeg tror bare, at man måske får en forståelse for min sårbarhed, siger hun til TV2.

Derudover glæder hun stil at høre, hvilke af hendes snage som de andre deltagere vil fortolke.

- Jeg kommer til at smelte fuldstændig som smør på en pande. Jeg er næsten ved at græde bare af at tænke over det, fordi jeg glæder mig så meget, og jeg tror, det bliver sindssygt, siger popdronningen.

De seks andre deltagere er Cæcilie Norby, Kwamie Liv, Anders Blichfeldt, Chief 1, Teitur Lassen og Carl Emil Petersen.