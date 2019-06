Topmøde: Nordsøen som Silicon Valley for havvind kræver adgang til plads og net

Et billede af Esbjerg Havn set fra Fanø. Den vestjyske havn er verdens største af sin slags, når det kommer til udskibning af de kolossale vindmølleelementer. Torsdag er Esbjerg også vært for North Sea Energy Days med besøg af flere landes energiministre, embedsmænd og de største aktører inden for vindmølleindustrien. Arkivfoto: Søren Vinding

Energiministre, embedsmænd og en lang række repræsentanter for nogle af de største aktører i vindsektoren mødes torsdag i Esbjerg for at drøfte mulighederne for at gøre Nordsøen til et centrum for havvind. Det kræver adgang til arealer og elnet, lyder opfordringen.

Grøn omstilling: I kraft af at byen har verdens største havn til udskibning af vindmøller spiller Esbjerg en betydelig rolle i den grønne omstilling, og torsdag er den vestjyske energimetropol også værtsby, når ministre, embedsmænd og en lang række repræsentanter for vindsektoren mødes for at tage bestik af de resultater, som Nordsø-samarbejdet har resulteret i siden dets etablering i 2016. Deltagerne tager udgangspunkt i, hvordan samarbejdet i en kommende periode kan bidrage til udfoldelse af visionen om Nordsøen som havvindindustriens svar på techindustriens Silicon Valley. Europa-Kommissionen har vurderet, at EU skal op på mellem 400 og 450 gigawatt (GW) havvind i 2050 for at kunne levere på målsætningen fra Paris-aftalen og samtidig bidrage til at holde temperaturstigningerne på kloden under 1,5 grader, hedder det i en pressemeddelelse. I dag producerer Europas havvindmøller blot 18 GW, og eftersom Danmark råder over de mest attraktive arealer for udbygning af havvind, og fordi vindressourcen i dansk farvand er langt større, end hvad der er brug for til opfyldelse af de nationale klima- og energimål herhjemme, bør udnyttelsen af vinden over Danmarks land- og havareal ses i et internationalt perspektiv, mener vindbranchen.

North Sea Energy Days Ministermødet og konferencen, der finder sted i Esbjerg i dag, kaldes under et for North Sea Energy Days og har til formål at skabe rammer for at drøfte mulighederne for en udbygget grøn energiproduktion i Nordsøen.Deltagerne i arrangementet blandt andre er ministre, politiske embedsfolk og industriledere fra landene omkring Nordsøen.



Bag arrangementet står: Business Esbjerg, Energy Innovation Cluster, Energi-, Forsynings- og Klimaministeret, Esbjerg Kommune, Wind Denmark og DI Energi. Konferencen finder sted på Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg 20. juni 2019.

Der er tidligere fremlagt storstilede planer om etablering af en kunstig ø på Dogger Banke i Nordsøen. Øen tænkes som en fremtidig såkaldt vind-hub. Illustration: Energinet

Enorme eksportmuligheder - Nordsø-samarbejdet udgør et vigtigt strategisk samarbejde om udbygning med havvind. For at Nordsøens fulde potentiale for havvind kan blive realiseret til gavn for den grønne omstilling i hele Europa, kræver det et styrket regionalt perspektiv og samarbejde, herunder særligt i forhold til udbygning af nettet og koordinering af udlægning af arealer på tværs af grænser. Derfor bør havvind være førstevælger, når det kommer til fordeling af havarealet, udtaler Jan Hylleberg, der er administrerende direktør i brancheorganisationen Wind Denmark, i pressemeddelelsen. Valgkampen har vist, at der er bred opbakning til større ambitioner for havvindmølleparker i Danmark. I den forbindelse opfordrer Wind Denmark til, at den kommende regering ud over en øget ambition om antallet af havmølleparker gør det til et indsatsområde at få den første såkaldte hub - en kunstig ø - for havvind til at ligge i dansk farvand, understreger Jan Hylleberg. Hos Dansk Industri peger man på, at Danmark ikke er et land med mange råstoffer, men til gengæld blæser det meget og kontinuerligt. Det skal udnyttes og føre til en ny eksportsucces, mener branchen. - Hvis vi laver storskala-vindmølleparker på kunstige øer, vil det sænke priserne på vindenergi og skabe enorme eksportmuligheder for danske virksomheder, mener Troels Ranis, der er branchedirektør i DI Energi.

Næste skridt Også hos Danmarks nationale klyngeorganisation og innovationsnetværk for energiproduktion, Energy Innovation Cluster, ser man et enormt potentiale for, at fælles innovation kan gøre Nordsøen til et Silicon Valley for energiproduktion. - Prisen på havvind er faldet med 60 procent mellem 2012 og 2018 - og det er et ud af mange beviser på, at industrien for energiproduktion via samarbejder med små og mellemstore virksomheder, forskere fra vores universiteter og andre eksperter kan skabe unikke energiteknologier, der gør en positiv forskel for virksomhederne, samfundet og miljøet, lyder det fra direktør Glenda Napier. Foruden et møde mellem en række energiministre fra EU-lande afvikles torsdag en konference i Esbjerg. Her deltager nogle af de største aktører i vindmølleindustrien såsom Siemens Gamesa, Ørsted, Vattenfall og MHI Vestas. Topchefen hos sidstnævnte siger om betydningen af mødet i Esbjerg: - For at bringe vores industri det næste skridt frem inden for konkurrenceevne og for at fremvise offshore-vind i Nordsøen som et nødvendigt alternativt værktøj til kul og olie i Europa, er vi nødt til at øge vores ambition i forhold til volumen og fysisk maritim planlægning. - Nordsøsamarbejdet er et vigtigt første skridt på denne rejse, lyder det fra Philippe Kavafyan, der er administrerende direktør for MHI Vestas Offshore Wind.