Top- og bundlinje styrtdykker hos US-oliegigant i Esbjerg

Halliburton, der tilbyder olieselskaberne en bred pallette af services indenfor indvindingen af olie og gas, kommer således ud med et underskud knap 21 millioner kroner mod et overskud i 2016 på 31 millioner kroner. Underskuddet efter skat er det største i mange år, og i ledelsesberetningen hedder det endda, at årets tab blev positivt påvirket af afhændelse af anlægsaktiver til en værdi på 17 millioner kroner.

Esbjerg: For blot fem år siden annoncerede et af verdens største olieserviceselskaber, Halliburton, med hovedsæde i Texas, at selskabet ville opføre nyt kontordomicil, værksted og våd-og tørlager i form af 20 store tankanlæg med kemikalier og boremudder på havnefronten i Trafikhavnen.

Halliburton blev grundlagt i 1919 i Oklahoma af Erle P. Halliburton og er et af verdens største olieserviceselskaber med flere end 55.000 ansatte fordelt i flere end 80 lande.Hovedkontoret ligger i Houston, Texas, men en vigtig afdeling er også placeret i Dubai. Halliburton omsatte i 2017 for 20,62 milliarder US dollar.

Har vundet stor kontrakt

Samtidig er omsætningen dykket meget drastisk fra næsten 400 millioner kroner til omkring 50 millioner kroner i 2016. Omsætningen toppede i 2015 med over en halv milliard kroner, og i beretningen skriver ledelsen da også, at Halliburton Denmark har måttet foretage drastiske indhug i selskabets omkostninger for at tilpasse sig situationen med det lave aktivitetsniveau.

"Selskabets omsætning var i 2017 påvirket af en kraftig reduktion i antallet af projekter, ligesom som antallet af aktive rigge blev reduceret voldsomt. Driftsresultatet blev dårligere end forventet på grund af de vanskelige markedsvilkår samt prispres fra valutakursudfordringer i relation til US-dollar", skriver ledelsen i regnskabet.

Også på personalesiden ses det, at det amerikanske olieserviceselskab har været igennem hårde tider. Således beskæftigede man fra Esbjerg i 2015 flere end 100 ansatte. I 2017 havde Halliburton Denmark i gennemsnit 34 fuldtidsansatte.

På plussiden tæller imidlertid også, at Halliburton i Esbjerg har vundet en ny stor kontrakt. Således beretter ledelsen, at selskabet har vundet en anselig kontrakt af lang varighed, som ventes at øge aktiviteten og omsætning betydeligt i 2018 og årene fremover.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra direktøren, Torben Lass Johansen.