Tom tank var skyld i flammer i flymotor over Esbjerg

Den 17. marts 2016 måtte et fly fra Esbjerg til Billund med 13 personer ombord foretage en sikkerhedslanding i Billund Lufthavn. Den endelige rapport fra Havarikommissionen viser nu, at en tom tank og en fejl i en brændstofsmåler var skyld i flammer i motoren.

Da flyet nærmede sig landing i Billund, som var sidste stop på dagens rute fra Billund til Stavanger til Esbjerg og til Billund, oplevede venstre motor tre "compressor stalls", hvilket gav høje knald og fik flammer til at stå ud af motoren, som både passagerer og flypersonalet så. Det lykkedes alligevel de to litauiske piloter at lande flyet sikkert, og der blev ikke brug for de tilkaldte redningskøretøjer, da flammerne var gået i sig selv. Ingen kom til skade.

Flyet var et to-motors propelfly indregistreret under flyselskabet Danish Air Transport (DAT) og havde seks besætningsmedlemmer og syv passagerer ombord, da højre motor kort efter afgang gik ud. Besætningen overvejede at kalde mayday, men valgte at fortsætte flyvningen mod Billund kun med en motor.

Et compressor stall vil sige, at luftstrømmen igennem motoren bliver ændret af den ene eller anden årsag, så luftstrømmen bliver turbulent, og motoren bliver aerodynamisk forstyrret. Det kan få motoren til at miste motorkraft.

Tanken var tom

Den endelige rapport fra Havarikommissionen er for nyligt udkommet, og her viser det sig, at det var en fejl på en brændstofmåler, der var skyld i den alvorlige hændelse. Brændstofmåleren i den højre tank fungerede ikke efter hensigten og meldte, at der var 510 kilo brændstof i tanken, men reelt var den tom.

Det fik den højre motor til at gå ud på grund af brændstofmangel. Den venstre motor led under skader på den varme sektor, hvilket gjorde motoren modtagelig for compressor stalls, der udløste flammer fra udstødningen. Fejlen var højest sandsynligt opstået under et stort vedligeholdstjek, som flyet havde gennemgået få måneder forinden. Alligevel havde flyet haft 75 flyvninger efterfølgende uden problemer.

Havarikommissionen noterer yderligere i rapporten, at flyet var certificeret og godkendt efter reglerne, og at piloterne havde den nødvendige licens og kvalifikationer til at flyve passagerflyet. Havarikommissionen kritiserer dog, at flyet ikke udsendte et nødopkald, da piloterne gennemgik en nødtjekliste, som ville have givet piloterne mere hjælp og mindre stress til at få flyet sikkert ned på jorden igen.