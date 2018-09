Esbjerg: Tom O. Jensen fra Esbjerg Atletik og Motion vendte hjem fra VM for Masters (over 35 år) i Malaga med to medaljer i klassen over 55 år. I kastefemkamp fik han sølv med 4.130 point, mens han hentede en bronzemedalje i diskoskast med 48.06 meter.

De danske atleter noterede sig for i alt 20 medaljer, hvoraf de 15 faldt i kastedisciplinerne, hvor Tom. O. Jensen gennem mange år netop har erobret mange medaljer ved både EM og VM. Af de 20 danske medaljer var de otte af guld.

VM for Masters i Spanien varede i 12 dage og havde også deltagelse af Tom O. Jensens mor, Tove Friis Jensen, som i klassen over 80 år dog måtte vende hjem uden medaljer i kastedisciplinerne. I 2017 vandt den evig unge Tove Friis Jensen guld i hammerkast ved EM for veteraner i Aarhus med 21,02 meter, og i sine unge dage var hun pudsigt nok landets hurtigste på sprinterdistancerne, dengang med Larsen som efternavn.

Den hjemlige sæson rundes af med DM i kastefemkamp i Maribo i weekenden den 29.-30.september.