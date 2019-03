Toldstyrelsen udvider på Esbjerg Havn forud for Brexit

Esbjerg: Brexit får nu helt synlige konsekvenser på havnen i Esbjerg.

Havnen er et knudepunkt for samhandlen mellem Danmark og Storbritannien, og når briterne ikke længere er medlem af EU, vil det betyde et større pres på toldekspeditionen på havnen. Derfor flytter Toldstyrelsen fredag i større lokaler på Taurusvej 5.

- Jo tættere vi kommer på, at briterne træder ud af EU, desto bedre kan vi forudse presset på de danske toldekspeditioner. Esbjerg er et centralt knudepunkt og vores nuværende lokaler vil ikke længere være store nok, når varer fra Storbritannien fremover skal toldbehandles som varer fra et hvilket som helst andet land uden for EU, siger Maren Holm Johansen, handelsdirektør i Toldstyrelsen, i en pressemeddelelse.

I forbindelse med Brexit er der blevet ansat 42 ekstra medarbejdere i Toldstyrelsen, heraf tre i Esbjerg. De kommer sammen med den øvrige stab til at sidde i helt nye kontorlokaler, der for nylig er blevet leveret på en blokvogn. Forud for indflytningen har et hold håndværkere været i gang med at gøre bygningerne klar.