Toilet er nedlagt - nu sætter bilisterne sig i skoven

Landmand Mads Varming fra Råhede ejer grunden, som lægger jord til en rasteplads syd for Hviding. Sidste år blev et toilet nedlagt, og for kort tid siden blev borde og bænke fjernet. Det er landmanden ikke ret begejstret for.

HVIDING: Et par hundrede meter fra byskiltet i den sydlige ende af Hviding ligger en lille beskeden rasteplads, hvor bilisterne kan holde ind og få sig et hvil. Tidligere kunne de også benytte en toiletbygning - eller de kunne sætte sig på en bænk ved et bord og tage et hvil eller en kop kaffe. Nu kan de hverken komme på toilettet eller sidde på bænken. For både toilet og bord/bænkesæt er blevet fjernet, og det har fået ubehagelige konsekvenser, konstaterer ejeren af den jord, som lægger areal til rastepladsen, landmand Mads Varming fra Råhede. - Ja, nu går bilisterne ind i skoven bag rastepladsen og skider. Der ligger både afføring og papir, og jeg vil da sådan set ikke bebrejde bilisterne det. For skal man - ja, så skal man - altså forrette sin nødtørft, konstaterer Mads Varming. Avisens udsendte kan ved selvsyn konstatere, at der flere steder i skoven er både menneskelige efterladenskaber og toiletpapir i skovbunden. Det har landmanden det ikke godt med. - Nej, jeg synes ikke det er særlig rart at skulle gå og samle menneskelige efterladenskaber op. Men det er jo konsekvensen af, at Vejdirektoratet sidste år nedlagde toilettet her ved rastepladsen, siger Mads Varming.