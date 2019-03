Togfonden er død: Esbjerg øjner mulighed for flyrute til København

Sagen kort

I dansk indenrigsflyvnings guldalder, før Storebæltsforbindelsen, var Esbjerg en af Maersk Airs vigtigste ruter. Men sammen med Skrydstrup/Vojens og Odense måtte Esbjerg-ruten lade livet, da betalingsanlæggene i Halsskov slog bommene op i 1998. Cimber Air forsøgte sig dog kortvarigt i 1999 at give ruten kunstigt åndedræt. Men det blev opgivet igen trods 60.000 passagerer årligt.Arbejdet med at genetablere flyforbindelsen mellem Esbjerg og København har stået på i flere år. Oprindeligt arbejdede initiativtagerne med en plan om at få et flyselskab til at gå ind på ruten og stå for drift, billetsalg og markedsføring sammen med selskabets øvrige ruter. Noget Sun-Air længe var lun på at gøre. Men Sun-Air sprang, og i stedet forsøgte erhvervslivet via ES-air selv at få en permanent løsning på vingerne.