Tørsejlads, øl og kanoner: Ribe er klar til 9. Maritime Dag

Der er masser af underholdning for både børn og voksne, når Maritim Dag afholdes i Ribe for 9. gang.

- Vi har udviklet dagen lidt for børnenes skyld samt tilført et par nye underholdende indslag i form af tørsejlads og demonstrationen af en redningsstol henover Ribe Å, siger formand for styregruppen, Truels Stauning Jensen.

Øl fra lokale bryggerier

Maritim Dag hænger også sammen med den årlige Vadehavsølfestival, hvor det gode, lokale øl er i fokus. Således vil Danske Ølentusiaster igen i år stå på Skibbroen, hvor man kan smage øl fra Ribe Bryghus, Ølværket, Warvik, Fanø Bryghus, Fuglsang og Vester Vedsted Vingård.

- Jeg glæder mig personligt til at smage øl fra vingården, og så kan vi servere nogle rigtig spændende øl fra Fanø. Disse seks bryggerier byder på et godt udbud af øl fra Vadehavsområdet, og jeg synes da, at man skal komme og smage nogle øl, som man ellers ikke plejer at smage, siger Christian Jespersen, der er formand for lokalafdelingen af Danske Ølentusiaster, og forklarer, at man kan købe poletter og smageglas ved festivalen.