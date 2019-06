Tørnæs er ærgerlig men tilfreds med Venstre-fremgang

Mens Ulla Tørnæs (V) må vente til torsdag, før hun ved, om hun vælges til Folketinget for syvende gang, erklærer hun sig tilfreds med en fremgang på 3,6 procentpoint for Venstre i Esbjerg Bykreds & Fanø.

Hvis Ulla Tørnæs opnår valg, vil det været syvende gang, hun får en plads på Christiansborg, efter at hun blev valgt første gang i 1994. Sin skæbne kender hun først med sikkerhed i løbet af torsdagen, men hun var onsdag aften ganske tilfreds med det valg, Venstre fik i Esbjerg By og på Fanø.

Jeg kan ikke sige andet, end at jeg krydser fingre. Jeg har fået en melding om, at mit personlige stemmetal ser positivt ud på de mindre valgsteder, men jeg ved jo ikke noget før torsdag.

Kæmper for mærkesager

Der er fortsat langt til de næsten 27 procent af stemmerne, som Venstre fik i bykredsen tilbage i 2011, men da stemmerne onsdag var talt op, kunne Venstre og Ulla Tørnæs notere sig en fremgang på 3,6 procentpoint, svarende til godt 1.200 stemmer, således at partiet med 21,9 procent af stemmerne igen er blevet det næststørste parti i Esbjerg efter Socialdemokratiet.

- Vi får en fremgang i Esbjerg og på Fanø, der også nogenlunde svarer til den fremgang, Venstre har fået på landsplan. Det er en fremgang, som jeg er rigtig, rigtig glad for, siger 56-årige Ulla Tørnæs.

Hun erkendte samtidig, at Venstre efter alt at dømme mister regeringsmagten til en rød blok ledet af Mette Frederiksen. Det ærgrer den snart forhenværende udviklingsminister.

- Jeg synes det er trist for Danmark. Jeg må sige, at jeg frygter, at Mette Frederiksen vil komme til at trække landet, og ligeledes Esbjerg, i en rød retning med konsekvenser for velstand og arbejdspladser, siger hun og fortsætter:

- Jeg vil til gengæld, hvis jeg bliver valgt, fortsat gøre mit til at trække Danmark mod vest i forhold til mine mærkesager, herunder at vi skal have flere uddannelsespladser til Esbjerg.