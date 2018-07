Tørke-tæsk til byens slagtere

Forbuddet mod at bruge kulgrill har fået salget til at dykke hos Esbjergs slagtere.

Da tørken satte ind tidligere på sommeren mistede Slagter Theilgaard en omsætning på omkring 100.000 kroner i forbindelse med indførelsen af et grillforbud ved Vestkystløbet - hvor meget forretningen samlet har tab i omsætning denne sommer, kan ejeren ikke sige noget om for nuværende.

- Det er ingen hemmelighed, at vi kan mærke grillforbuddet især i vores butik i Blåvand, men jeg klager ikke. Vi har en dejlig sommer, og vi har også oplevet at have forrygende travlt i den første måned af sommeren, det tærer vi så lidt på nu, fortæller Viggo Theilgaard, som driver Slagter Theilgaard sammen med sin bror, Poul.

Med de meget høje temperaturer, vi oplever, har mange slet ikke lyst til at grille. Mange vil bare gerne have for eksempel kartoffelsalat og frikadeller.

Fremmer nem mad

Også hos Slagter Kaj Madsen i Kronprinsensgade oplyser Jette Larsen, at salget af bøffer og ben er en smule tørke-ramt, mens slagteren ved SuperBrugsen på Strandby Plads, der normalt fylder køledisken op med grillpakker flere gange om dagen - nu kun gør det én gang om dagen.

Men det går nok - i stedet holder kunderne slagteren i sving med mere "nem mad", anfører Søren Pedersen, der er ferskvarechef i SuperBrugsen.

- Med de meget høje temperaturer, vi oplever, har mange slet ikke lyst til at grille. Mange vil bare gerne have for eksempel kartoffelsalat og frikadeller, siger Søren Pedersen, der også gør opmærksom på, at grillsalget typisk topper, når sommeren begynder.

Siden den 2. juli har der været forbud imod brugen af kulgrill i Esbjerg Kommune. Kulgrill må udelukkende anvendes erhvervsmæssigt på ikke-brandbart underlag i en afstand på mindst fem meter fra bygninger og brandbare overflader, dog med mindst 10 meter til stråtækte bygninger. Ligeledes skal der altid i umiddelbart nærhed forefindes en trykvandsslukker.

Brug af gasgrill er tilladt på et fast ikke-brandbart underlag på egen ejendom.