Tøndermarsk-direktør ny topchef på Esbjerg Kommune

Esbjerg Kommune: Det bliver den 51-årige Erik Jespersen, der fra 1. februar næste år skal stå i spidsen for Teknik & Miljø i Esbjerg Kommune.

Ansættelsen blev konfirmeret af Esbjerg Byråd på et lukket møde mandag aften.

Den nye direktør har i mere end 20 år arbejdet som leder i den kommunaltekniske sektor, senest som direktør for Tøndermarsk Initiativet og forud for det som direktør for Teknik & Miljø i Århus Kommune. Erik Jespersen er uddannet landinspektør fra Aalborg Universitet og har senere taget en Master of Public Administration.

Sammenlagt søgte 15 kandidater stillingen som direktør for Teknik & Miljø, og et enigt ansættelsesudvalg endte med at pege på Erik Jespersen.

- Esbjerg Kommune er inde i en rivende udvikling, og vi har brug for en kompetent direktør med den rette erfaring i bagagen, som kan drive udviklingen og væksten i hele kommunen videre. Det får vi med en direktør som Erik Jespersen, der blandt andet har været direktør for Teknik & Miljø i både Århus og Fredericia. Erik Jespersen har desuden et godt kendskab til forholdene i Vestjylland igennem hans arbejde som projektdirektør for Tøndermarsk Initiativet, og så er det jo også en fordel at Erik kender til energibranchen gennem sin tidligere ansættelse hos Mærsk Olie og Gas, siger borgmester Jesper Frost Rasmussen (V).

Erik Jespersen afløser direktør Hans Kjær, der i mere end 40 år har arbejdet for den daværende Bramming Kommune, derefter i Ribe Kommune og siden Esbjerg Kommune. Hans Kjær stopper med udgangen af januar næste år.

Erik Jespersen er født i Viborg og bor i dag i Horsens sammen med hustru Anette Andersen og to børn: Asger og Asbjørn.