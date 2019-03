Tømrerfirma i lynhandel om markant ejendom i Esbjergs midtby

Esbjerg: Brødrene Lars og Flemming Jensen bag Tømrer- og Snedkerfirmaet Jensen & Jensen A/S tog en rask beslutning, da de for et stykke tid siden besigtigede en markant ejendom i Esbjergs midtby.

Sommer-overtagelse

Han ejer i forvejen - sammen med sin bror - adskillige boligudlejningsejendomme i Esbjerg, og aktuelt er Jensen-brødrene blandt andet i færd med at opføre en beboelsesejendom i Strandbygade ved Islandsgade.

Hos Colliers International Danmark bekræfter René Neesgaaard, at der var mange interesserede købere til ejendommen - de fleste netop med interesse i at ombygge ejendommen til boliger.

- Det er sjældent, at vi sælger en ejendom i Esbjerg så hurtigt, som tilfældet var her. Det har noget at gøre med, at prisen har været skarp, og at der var tale om en markant ejendom. Samtidig valgte man at udbyde ejendommen bredt i det store netværk, som Colliers har til sådanne ejendomme, af både lokale og regionale købere. Men vi ser faktisk i stigende grad erhverv, der konverteres til boliger, fordi der er stigende efterspørgsel på at bo centralt i byerne, hvor der er liv, forklarer René Neesgaard.

Ejendommen i Skolegade blev udbudt til 6.750.000 kroner, og ifølge Lars Jensen var det også nogenlunde denne pris Jensen & Jensen Holding A/S gav for ejendommen. Jensen & Jensen overtager ejendommen til sommer, når Alm. Brand flytter på Dokken.