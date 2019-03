Tøjbutik i Ribe lukker

Ribe: Dametøjsbutikken Solo i Tvedgade i Ribe har fredag meddelt, at butikken har måttet dreje nøglen om.

På butikkens facebookside skriver de ansatte, at butikken fra og med fredag er lukket.

"Vi har modtaget en besked om, at det ikke er lykkedes at finde en løsning, så butikken stadig kan holde åben, derfor er butikken lukket fra og med i dag lukket. 1000 tak til hver og en der har støttet os og været en del af vores hverdag de sidste to år, vi har været team i butikken. Det har vi nydt", lyder det blandt andet på Facebook i en besked, der er underskrevet Mette, Pia og Eva.

Tidligere i marts blev modekoncernen Solo Company tager under konkursbehandling. Solo i Ribe var en del af Solo-koncernen, men 15. marts lød det, at hovedkontorets konkurs ikke umiddelbart ville få konsekvenser for butikkerne rundt om i landet, idet de havde eget CVR-nummer.