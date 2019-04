Tøj og Tinder: Tre esbjergensiske nørder har succes med shopping-app

Esbjerg: Simon Bak, Michael Laugesen og David Grady er alle tre unge fyre fra Esbjerg, som med et glimt i øjet gerne titulere sig selv som "nørder". De bor i dag i Odense, men lige nu har de succes med en ny app kaldet "Trendmatch".

App'en, som de selv har udviklet, er inspireret af konceptet fra en af verdens mest populære datingapps "Tinder", men i dette tilfælde er der tale om "tinder for tøj", som hurtigt og nemt giver brugeren mulighed for at shoppe tøj direkte via mobilen.

Målet med appen er at mindske tiden på at shoppe rundt på forskellige webshops - for med Trendmatch bliver det hele samlet i én app. En app med stort fokus på det visuelle. Trendmatch fungerer ved at kombinere to kendte fænomener - tøjkøb og Tinder, hvor brugeren kun bliver stillet over for ét valg ad gangen, hvor vedkommende blot skal swipe til højre eller venstre på mobilen.

- Trendmatch tager ikke brugerne fra hverken webshops eller brands, men bygger derimod en ekstra brugerbase, hvor man hermed bliver i stand til at fange brugerne i et tidligere flow. Det kan eksempelvis være, når de sidder i bussen eller står i køen i supermarkedet. Trendmatch er med andre ord med til at give et helt andet indkøbsflow, og så er det både nemt og hurtigt - både for virksomhederne og forbrugerne, siger Michael Laugesen, Trendmatch.