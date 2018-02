Tobias med den sjældne sygdom fik sit ønske opfyldt

DARUM: At fire-årige Tobias Højlund Kjellberg lider af en ekstrem sjælden og livstruende sygdom - kaldet HLH (Hæmofagocytisk lymfohisiocytose) - var lørdag eftermiddag ikke til at se i Darum- Kultur- og Fritidscenter.

Her var Tobias iklædt et Spiderman-kostume i den grad i sit es, da han havde fået opfyldt sit højeste ønske og fået lov til at invitere 80 børn og voksne til en kæmpefest. Der kom godt 60. Børn og forældre fra Tobias' børnehave, Tumlebo i Bramming plus en masse familiemedlemmer som oldemødre, bedsteforældre, onkler, tanter, fætre og kusiner.

Det var organisationen Make-A-Wish Danmarks (tidligere Ønskefonden) afdeling i Sydvestjylland, som med medlemskroner og sponsorbidrag havde gjort det muligt at holde den tre timer lange fest, hvor udgiften samlet løb op i nærheden af 10.000 kroner.

Fonden opfylder alvorligt syge børns ønsker.

- Det bedste er at holde festen, og det bedste er at mine venner er med her, lød det fra Tobias Højlund Kjellberg, inden han drønede videre for at lege med de andre børn, som for pigernes vedkommende var klædt i prinsessekostumer, mens der hos drengene var både politimænd, rummænd og diverse krigere at spotte blandt de flot klædte børn.

For Tobias har det betydet rigtig meget at få opfyldt sit ønske om festen, fortæller hans mor, Maria Risager Kjellberg.

- Den seneste uge har han hver dag spurgt: hvor mange gange skal jeg sove, før vi skal holde fest. Han har glædet sig helt enormt, konstaterer hun.