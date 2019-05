Tobakken manglede 6.000 gæster sidste år

Det er blevet sværere at trække folk indenfor til koncerter, og det kan mærkes på Tobakken i Esbjerg. Her manglede der godt 6.000 solgte billetter for at opfylde det forventede billetsalg for 2018.

- Der er kommet flere spillere på banen med "vores musik" på programmet, her tænker jeg for eksempel på Musikhuset og Realen på Fanø. Dertil var der i 2018 havnens 150 års jubilæum, Tall Ships Races og festuge med gratis koncerter, og så var der varslet tre festivaler i byen, nemlig Esbjerg Rock Festival, Hede Rytmer og Grøn Koncert, og dertil kan man også tælle Fanø Vesterland og festivaler i Nordenskov og Varde, så der var virkelig rift om publikums tid og penge i 2018, uddyber Jan Mols.

De koncerter, der blev solgt flest billetter til på Tobakken i 2018, var The Minds of 99 og Back in Black begge med 1.300 i henholdsvis november og december. Hit med 80'erne solgte henholdsvis 1.242 og 1.250 billetter til de to koncerter i november. Dodo & The Dodos sniger sig ind på en femteplads med 1.034 solgte billetter til koncerten i februar.

Svært for de små

Det er specielt de små koncerterne med ofte ukendte kunstnere, der igen i 2018 gav hovedpine på Tobakken.

Der var forventet et billetsalg på 4.000 til de såkaldte K1-koncerter, men der blev kun solgt 1.701, og ved flere lejligheder var der kunstnere, der spillede for under 30 tilskuere. Til en koncert med bandet Sherpa den 5. oktober var der kun solgt én eneste billet, viser opgørelsen over koncerterne i 2018.

- Det er virkelig en udfordring at samle publikum til de små koncerter, og sådan har billedet været i flere år. Tendensen er dog ved at vende, publikums nysgerrighed efter det ukendte er ved at vende tilbage, men flertallet satser stadig på de etablerede og velkendte navne, fortæller Jan Mols.

Han ser det som en af Tobakkens fornemste opgaver at være med til at udvikle talenterne.

- Vi skal være endnu skarpere på at udvikle regionale navne og booke dem uden om bureauerne, for der bliver stadig mere vanskeligt at indkøbe kunstnere til realistiske priser og vilkår. Kan vi løfte navne op til at have et publikum på mellem 300 og 600 her på Tobakken, så er det en stor succes, siger Jan Mols.