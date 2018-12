To veje lukkes: En del af Marbæk fredes for biler

Esbjerg Kommune har besluttet at smide bilerne på porten i dele af Marbæk. To veje lukkes for gennemkørsel for at give bedre plads til cyklister og gående.

Esbjerg: I den kommende tid vil trafikanter blive mødt af informationsskilte ved indkørslen til Sjelborggårdsvej, Gulebjergvej, Marbækgårdsvej og Nordre Skelvej.

Skiltene advarer om, at vejen ender blindt. Det gør de, fordi Ormegravervej og en strækning af Sjelborggårdsvej forvandles til cykel- og gangsti som et led i en større plan, der skal forbedre friluftsoplevelsen i det store naturområde.

Med lukningen af de to veje skal trafikken i stedet ledes via Myrtuevej, Marbækgårdsvej, og Marbækhøjvej.

- Som det er i dag, færdes trafikanterne i området enten af trafikale grunde eller for at ville bruge områdets rekreative tilbud. Med lukningen af de to veje differentieres trafikken, og vi adskiller de to grupper af trafikanter, samtidig med at oplevelsen af naturen i Marbæk forbedres. Det skal fortsat være nemt at komme tæt på naturen, og oplevelserne bliver bedre, når der skabes zoner uden motortrafik, siger formand for Teknik & Byggeudvalget, Søren Heide Lambertsen (S) i en pressemeddelelse.

Den nye infrastruktur i Marbæk er første fase i udrulningen af Plan for Marbækområdet, der skal gøre det endnu mere attraktivt at besøge og bruge naturen.

Planen indebærer blandt andet, at konkursramte Marbækgård skal omdannes til et såkaldt trailcenter til udendørsidræt. Centret skal fungere som en kombination af klubhus, depot og mødested for alle former for idrætsudøvere tæt på skov, vand, stier og ruter.

Derudover skal der etableres et stort knudepunkt ved Sønderhede med en stor parkeringsplads, toiletfaciliteter og parkeringspladser til hestetrailere.