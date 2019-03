To unge mænd blev adskillige tusinde kroner fattigere efter en tur med en uautoriseret taxa. Lad være med at tage pirattaxaer, siger politiet.

Esbjerg: Det kan blive dyrt at tage en billig taxa.

Det måtte to borgere sande i Esbjerg i sidste weekend. De blev snydt af pirattaxaer og har efterfølgende hævekort-bedragerierne til Syd- og Sønderjyllands Politi.

I begge tilfælde har personerne efter en festlig lørdag aften i byen sat sig ind i uautoriserede taxaer, der holdt i Esbjergs centrum.

I et tilfælde blev en 22-årig mand franarret sit hævekort, der blev misbrugt til at hæve 7700 kroner, og i et andet tilfælde blev en 18-årig mand 5500 kroner fattigere efter turen.