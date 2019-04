Esbjerg: To tissetrængende unge mænd fra lokalområdet på 17 og 18 valgte klokken 02.15 at lade vandet på en parkeringsplads i Skolegade. Det så politiet, som kvitterede med to sigtelser for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen, oplyser Ole Aamann, der er vagtchef for Syd- og Sønderjyllands Politi.