To ud af fire fik job: Sådan fighter de sig til et job

Christine Frihed Lynge er klar til jobjagt efter afsluttet praktik i logistik: Jeg blev taget rigtigt godt imod, og jeg var da selvfølgelig nervøs for, om kollegerne ville være forudindtagede, når jeg kom efter et forløb med stress. Nu har jeg været i fire måneder sygeforløb, som efterfølges af en måneds ordinær praktik, og jeg har haft masser af forståelse og overskud, som har gjort, at jeg nu er klar til en stilling indenfor told og spedition, som er den baggrund, jeg kommer fra.

To af fire praktikanter er blevet tilbudt stillinger hos virksomheden NorSea. Flere praktik-virksomheder kan være en vej til at hjælpe flere i job.

Esbjerg: Praktik kan føre til et fast job. Det har to ud af fire praktikanter ved NorSea i Esbjerg oplevet. Mød de fire praktikanter her:

Allan Guldager Bejder, malerværkstedet, kæmper med kroniske nervesmerter: Jeg oplever et godt samarbejde mellem jobcenteret, NorSea og mig selv, hvor arbejdsdagen tilrettelægges, og der tages højde for de arbejdsopgaver, der passer til netop mig. Der bliver ikke kigget skævt til mig, når jeg har brug for en ekstra pause. Det betyder meget, at jeg kan afprøve min arbejdsevne med tid og forståelse fra arbejdspladsen og min jobkonsulent uden at føle, at jeg presses til noget, jeg måske ikke vil kunne klare.

Lone Rubin har fået tilbudt job i receptionen: Da jeg havde gået hjemme i ni måneder, var jeg virkelig klar til at komme i gang igen, og det startede med 12 ugers praktikforløb hernede. Det har fungeret så godt, og mine kolleger har været virkeligt søde og gode til at tage imod mig, besvare mine spørgsmål, og de har hjulpet mig. Det har været vigtigt, at der har været tid til at føle efter, og der er en stor forståelse for, hvordan praktikanter skal behandles. Nu er jeg blevet tilbudt en fast stilling i receptionen hernede.

Boguslaw Aude tror på det denne gang, køkkenet: Jeg har været i flere praktikpladser, men her er bedre udsigter og et bedre arbejdsmiljø. Der er også en god kommunikation, og det er vigtigt, for ellers kan vi rende benene af os selv, når der er travlt i køkkenet.