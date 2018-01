To tøjbutikker bliver til en i Ny Forms lokaler

En ledigt lokale i Ribes gågade bliver besat, mens to andre bliver ledige, når Huset no. 38 og Magie Laura flytter sammen i Ny Forms tidligere lokaler.

Ribe: Ny Form på adressen Overdammen 3 i Ribes gågade når næsten kun lige at blive ledigt, for en ny butik rykker ind.

Eller rettere sagt - to butikker rykker ind.

To af Ribes eksisterende tøjbutikker flytter nemlig sammen i slutningen af foråret, og dermed bliver Huset no. 38, som i dag ligger på Nederdammen 38, og Magie Laura, der i dag har adressen Mellemdammen 13, til én butik under et endnu ukendt nyt navn.

De to butikker har samme ejer, og samlet set får den nye butik stort set samme størrelse som de to oprindelige.

- Vi har længe ledt efter en mulighed for at samle de to butikker under samme tag. Det vil styrke profilen og samtidig udnytte butikspersonalets kompetencer bedre. Kunderne i de to butikker er næsten de samme, så selv om jeg forlader en god beliggenhed i Nederdammen med gode udstillingsvinduer, så er der mange andre fordele, som gør det hele bedre end nu, siger Birthe Frederiksen, som har haft Huset no. 38 i fem år og Magie Laura i elleve år.

- Overdammen 3 er en rigtig god beliggenhed, når vi snakker turister, og nu hvor det rette lokale byder sig, er det tid til at nytænke, siger Birthe Frederiksen, der med flytningen vil satse endnu mere på intime kundearrangementer.

Hun overtager det nye lokale 1. april og regner med at flytningen vil ske i løbet af maj, og hun forklarer, at sammensmeltningen af de to butikker betyder, at hunkigger på, hvilke tøjmærker, der skal med over i de nye lokaler.