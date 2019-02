To skoler får flere elever: Rørkjær Skole måtte afvise flest børn

Esbjerg: Når sommerferien går på hæld får 83 børn første skoledag på Hjerting Skole Aura, mens 72 børn kan bydes velkommen på Rørkjær Skole Urban. På begge skole tager man dermed imod markant større årgange end forrige år, hvor der begyndte henholdsvis 69 og 44 børn.

Der er flere bud på, hvad den store stigning af børn på de to skoler skyldes.

- Det kan have noget at gøre med børnetallet, hvis der er kommet flere børn i netop de skoledistrikter. Det kan også handle om, børnene har søskende på skolen, for så har vi søskendegarantien, som sikrer, at børnene kan gå på samme skole, siger Diana Mose Olsen (SF), formand for Børn- og Familieudvalget.

Stigningen betyder ikke nødvendigvis, at skolerne er blevet mere populære, mener lederen på Rørkjær Skole Urban.

- Man skal være varsom med at konkludere, om skolen er mere eller mindre populær, for der er mange ting, der spiller ind, siger skoleleder Steffen Lawaetz, der er leder for Urban-distriktet, som Rørkjær Skole hører ind under.

Han henviser også til børnetallet, men fortæller, at Rørkjær Skoles nuværende 0. klasser udgør en lille årgang, mens den kommende bliver "lige til den gode side", som han udtrykker det. Oftest har Rørkjær Skole mellem tre og fire klasser på årgangene, men i 0. klasserne i år er der kun to årgange. Efter sommerferien bliver de fire 0. klasser på skolen.