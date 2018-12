To rumænske mænd tiltalt for serie af tricktyverier i Ribe

Ribe: To rumænske mænd blev anholdt 14. august anholdt i Ribe efter forgæves forsøg på tricktyveri.

Tricktyvene var blevet opdaget af personalet i en forretning, og nu har anklagemyndigheden ved Syd- og Sønderjyllands Politi tiltalt de to rumænske mænd på henholdsvis 39 og 47 år for en serie tricktyverier og misbrug af kreditkort samt tilsvarende forsøg flere steder i Jylland og på Fyn. De to mænd har efterfølgende været varetægtsfængslet, mens efterforskningen har stået på, og vil stadig være det frem til retssagen. Den 47-årige har ifølge anklageskriftet begået tre tricktyverier i Ribe samt et tricktyveri i Rødding i juli og august. Og ved det efterfølgende misbrug af de stjålne kreditkort lykkedes det gerningsmanden at hæve beløb eller købe varer for i alt 59.572,80 kroner, ligesom gerningsmanden forsøgte at købe varer eller hæve beløb for i alt 13.019 kroner.