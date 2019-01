To mænd trængte ind hos sovende mand og truede ham med en kniv og stjal penge og bilnøgler. I byretten slap de for at blive dømt for hjemmerøveri, men nu er sagen i landsretten.

Esbjerg: Var der tale om et hjemmerøveri, da to mænd på henholdsvis 20 og 28 år for et års tid siden trængte ind hos en sovende mand i en lejlighed i Rørkjærsgade, truede ham med kniv og stjal bilnøgler, pung og penge?

I byretten var svaret fra dommerne nej, fordi de ikke mente, at man kunne afvise de to mænds forklaring om, at de ikke vidste, at der var nogen hjemme i lejligheden, og at de ville have opgivet deres forehavende, hvis de havde været klar over, at der var nogen hjemme.

Men anklagemyndigheden fastholdt, at der var tale om et hjemmerøveri og ankede dommen, og nu er sagen kommet for landsretten.

I byretten forklarede de to mænd, at de var taget til boligblokken i Rørkjærsgade for at skaffe sig adgang til parkeringskælderen, hvor de håbede at finde scootere eller reservedele til scootere. De besøgte stedet tre gange i løbet natten. Først brækkede de nogle nøglebokse ned fra murene, kørte hjem med boksene og opbrød dem. Så vendte de tilbage og trængte ind i en lejlighed, og tredje gang vendte de tilbage og kom ind i parkeringskælderen, hvor de stjal en bil.