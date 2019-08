To politikere slår fast: Intet loft over antal af FGU-elever

ESBJERG: Blot fordi, byrådet i Esbjerg Kommune har skønnet og sat penge af til, at der vil komme til elever til 243 årsværk, betyder det ikke, at der ikke gerne må komme mange flere end 243 elever på FGU Vest.

Det slår byrådspolitiker Hans Erik Møller (S) fast, og det samme gør hans partifælle og folketingspolitiker Anders Kronborg (S), der er formand for Børne- og Undervisningsudvalget på Christiansborg.

De har begge reageret på en artikel bragt i JydskeVestkysten tirsdag 13. august, som omhandler de tilsyneladende modstridende opfattelser af, om der er loft over antallet af unge, som må visiteres til FGU Vest. Fra kommunens side formulerer direktør for Borger og Arbejdsmarked, Lise Plougmann Willer, at "Vi nærmer os at have fundet de 243 unge, som der er pladser til, så jeg er fuldt tilfreds. Vi har leveret det antal, som man har ønsket i Esbjerg Byråd (...)", og den udtalelse er faldet institutionsleder Thomas Rosenqvist fra FGU Vest for brystet.

Han frygter, at kommunens opfattelse af "et antal pladser" kan betyde, at elever med de rigtige forudsætninger ikke bliver visiteret, hvis flere end 243 viser sig egnede.

Men det skal han ikke frygte, mener Hans Erik Møller, næstformand i Social- og arbejdsmarkedsudvalget:

- Der er ikke og har aldrig været noget maksimum for, hvor mange FGU-elever, der kan optages. Når vi laver budgetter, er det jo logisk, at kommunen laver et "bedste skøn", og her er der så skønnet, at der var brug for 243 årsværk, men kommer der flere, finder vi selvfølgelig pengene til det, siger han.