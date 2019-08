To pizzeriaer i Esbjerg får bøder: Kebab og skinkestrimler opbevaret for varmt

Esbjerg: To pizzeriaer i Esbjergs østlige bydel er endt med sure smileys og bøder efter et besøg fra Fødevarestyrelsen forleden.

Styrelsen besøgte de to pizzeriaer på to af hinanden følgende dage - den 21. august og den 22. august hos henholdsvis Amore Pizza og Grill i Storegade og Amigo Pizzeria i Kvaglundparken. Begge steder viste det sig, at man havde udfordringer med opbevaring af fødevarer ved for høje temperaturer, hvilket foruden den sure smiley også har udløst et bødeforlæg til begge steder på 5.000 kroner.

Hos Amigo Pizzeria blev opbevaringstemperaturen i køledisken målt til 12,3 grader. I køledisken blev der under kontrolbesøget opbevaret cirka et kilo kebab, cirka 500 gram hakket oksekød og cirka fire kilo strimlet skinke.

En efterfølgende kontrol målt i hakket oksekød med indstikstermometer blev målt til 8,2 grader. Ved kontrolbesøget meddelte indehaveren af stedet, at han allerede havde bestilt en køletekniker.

Til JydskeVestkysten oplyser indehaveren ligeledes, at miseren skyldes en defekt temperaturmåler, og at teknikeren nu har fixet problemet. Han siger også, at han ærgrer sig ekstra meget over bøden og den sure smiley, fordi det er den første sure smiley, han har fået i 13 år.