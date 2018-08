To partier klar til budget-kamp for ordblinde

Socialdemokratiet og Borgerlisten har givet hinanden håndslag på, at de i de kommende budgetforhandlinger står sammen i kampen for at få afsat millioner til ordblinde elever.

Borgerlistens Henrik Vallø har stillet et budgetforslag, der skal afsætte 7,3 millioner kroner om året til en ordblinde-indsats efter Odense-modellen, hvor man på Højmeskolen har etableret et læsecenter med intensive læringsforløb for ordblinde. Her er erfaringerne så gode, at man inden for et år er lykkes med at bringe ordblinde elever på omgangshøjde med øvrige elever. Forslaget fra Borgerlisten møder stor sympati fra den socialdemokratiske gruppeformand.

Forud for de snarlige budgetforhandlinger har Socialdemokratiet og Borgerlisten givet hinanden håndslag på at stå last og brast om at få afsat adskillige millioner kroner til hjælp til de omkring 600 ordblinde elever, der ifølge en opgørelse findes i kommunens folkeskoler.

Intensiv indsats

I begyndelsen af september vil byrådet på et budgetseminar få en gennemgang af rigets økonomiske tilstand, men selv om hverken Borgerlisten eller Socialdemokratiet kender de helt eksakte sparekrav til den kommunale husholdning, står begge partier fast på, at der skal ske noget i forhold til den kommunale ordblinde-indsats:

- Vi har ikke fået boet gjort op endnu, men sagen har en meget høj prioritet i både den socialdemokratiske gruppe og hos Borgerlisten. Vi vil ikke være tilfredse med, at der blot - ligesom sidst - tildeles hver skole et mindre beløb til et eller andet nyt projekt, som de selv kan bestemme. Vi ønsker en direkte serviceniveauforhøjelse og en konkret hjælp, der kan mærkes og gøre en reel forskel for de ordblinde-elever, slår gruppeformand Søren Heide Lambertsen fast.

Både Henrik Vallø og Søren Heide Lambertsen påpeger, at en intensiv indsats, der skal rette op på ordblinde elevers læsevanskeligheder, i sidste ende vil gavne kommunekassen:

- Får de ikke hjælp, har de svært ved at komme videre i systemet og tage en ungdomsuddannelse, og derved risikerer de reelt at stå uden selvforsørgelse på længere sigt. Unge skal jo mindst have afgangskarakteren 02 i gennemsnit i henholdsvis skriftlig og mundtlig dansk og skriftlig matematik for at få adgang til en erhvervsuddannelse, og det kan de ordblinde elever have overordentligt vanskeligt ved. Men ud over det økonomiske incitament er der også det rent menneskelige aspekt - det er jo rædselsfuldt for børnene dag efter dag at skulle passe en skolegang, hvor de ikke har nogen jordisk chance for at være med på lige fod med andre, fordi de ikke har fået den nødvendige hjælp, siger de to politikere.