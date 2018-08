Syd- og Sønderjyllands Politi mener at være nået et betydeligt skridt videre i opklaringen af et voldeligt overfald mod to personer øndag den 12. august i krydset Sædding Ringvej-Smedevej i Esbjerg.

Esbjerg: Syd- og Sønderjyllands Politi mener at være nået et betydeligt skridt videre i opklaringen af et voldeligt overfald mod to personer på henholdsvis 21 og 24 år søndag den 12. august i Esbjerg. Hændelsen fandt sted i krydset Sædding Ringvej-Smedevej, hvor flere personer stod bag overfaldet, og hvor der også blev anvendt en kniv.

Politiet vurderer, at overfaldet var en del af den verserende konflikt mellem to grupperinger i Esbjerg og har foretaget to anholdelser i sagen umiddelbart efter hinanden, skriver Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

En 28-årig mand blev anholdt torsdag klokken 10.19 og sigtet for overtrædelse af straffelovens paragraf 245 om kvalificeret vold i forbindelse med et knivstikkeri mod den 24-årige. Anklagemyndigheden fremstillede den sigtede fredag i et lukket grundlovsforhør ved Retten i Esbjerg, hvor han blev varetægtsfængslet i fire uger.

Anholdelsen skabte et nyt grundlag for efterforskningen, der førte til endnu en anholdelse. En ligeledes 28-årig mand blev anholdt fredag klokken 17.45 i Esbjerg. Den 28-årige er også sigtet for overtrædelse af straffelovens paragraf 245 om kvalificeret vold i forbindelse med overfaldet. Anklagemyndigheden fremstillede den sigtede i et lukket grundlovsforhør lørdag ved Retten i Esbjerg, hvor han også blev varetægtsfængslet i fire uger. Den 28-årige nægter overfaldet.

Politiinspektør Jens Langdal fra Syd- og Sønderjyllands Politi understreger, at politiet har et stort fokus på konflikten mellem grupperne, og de hændelser, der har fundet sted.