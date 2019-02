To mænd stukket ned på asylcenter - formodet gerningsmand anholdt

En beboer på asylcenter i Hviding ved Ribe alarmerede politiet. På centret blev der fundet to sårede mænd. Den formodede gerningsmand er anholdt.

Ribe: To asylansøgere fra Georgien på 39 år og 22 år blev sidst på eftermiddagen kvæstet ved et knivstikkeri på asylcentret i Hviding ved Ribe.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse søndag aften.

Det var en beboer på centret, som søndag klokken 17.40 alarmerede politiet. På centret blev de to mænd fundet såret af knivstik. Den hårdest kvæstede er overført til Odense Universitetshospital, den anden er med lettere kvæstelser indlagt på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg.

Politiet har anholdt den formodede gerningsmand, en 20-årig mand fra Tchad i Afrika, fremgår det af pressemeddelelsen. Han vil nu blive afhørt.

Syd- og Sønderjyllands Politi er også i gang med efterforskningen på asylcentret. Der kan indtil videre ikke siges noget om motivet til knivstikkeriet eller hændelsesforløbet.