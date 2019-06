ESBJERG: En politipatrulje var natten til søndag klokken 01.32 forbi Torvegade, hvor to mænd var røget i slagsmål på gaden. Der var tale om en 32-årig mand fra Esbjerg V og en 34-årig mand ligeledes fra Esbjerg V. Politiet fik stoppet slagsmålet, og de to kamphaner fik begge en bøde for at indlade sig i slagsmål.