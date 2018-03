To mænd gemte tasker med koster

Esbjerg: Politiet fik tirsdag klokken 09.15 en opringning fra en borger, der havde set to mænd udvise yderst mistænkelig opførsel på Ewalds Allé, hvor vedkommende havde set de to mænd være i færd med at gemme to tasker af vejen.

Et par betjente ankom kort efter og fandt ganske rigtigt to tasker, de viste sig at indeholde blandt andet sparebøsser og et mindre pengeskab.

Politiet fik ikke fat på de to mænd, der var kørende i en grøn VW Polo, men der blev konstateret et indbrud i en villa på Ewalds Allé, hvor kosterne i de to tasker formodes at stamme fra. / jeo