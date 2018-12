To mænd blev frifundet i bandesag

De to 28-årige mænd blev frifundet, da der ikke var ført det til domfældelse fornødne bevis for, at de havde deltaget i det voldelige overfald i februar måned, lød det i dommens præmisser. Det eneste bevis mod de to var oplysninger fra mobilmaster, der med en vis sandsynlighed fortalte, at de to mænds mobiltelefoner var i nærheden af gerningsområdet på tidspunktet for overfaldet.

De cirka fire års fængsel var anklager Gynna Jønssons strafpåstand, men de tre dommere valgte at frifinde de to 28-årige mænd, mens de fandt den 30-årige Zamzam skyldig og idømte ham en straf på tre års ubetinget fængsel.

Tre mænd på henholdsvis 28, 28 og 30 år var tiltalt for legemsangreb af særlig rå karakter, vold, fareforvoldelse og trusler og risikerede omkring fire års fængsel for bevidst at have påkørt en anden mand i personbil og efterfølgende have tæsket ham og truet ham med en pistol på motorvejstilkørslen ved Korskroen.

Den dømte Mohammad Zamzam blev ud over tre års fængsel idømt et opholdsforbud på fire år gældende i Esbjerg by.Den vold, han blev dømt for, ville isoleret set have givet cirka et års fængsel. Det blev forhøjet på grund af tidligere dom, og den såkaldte bandeparagraf 81 A doblede straffen op, så den blev på tre års fængsel. Både de anklagede og offeret i sagen var ifølge politiet tilknyttet bandemiljøet, hvilket de selv benægtede.

Afgørende forklaring

Samme mastemeddelelser placerede også Zamzams mobiltelefon i området på gerningstidspunktet, men det var vidneforklaringen fra offeret for volden, der blev afgørende.

Tredje gang, manden blev afhørt af politiet, fortalte han, at han nu kunne huske at have genkendt den 30-årige mand som ham, der havde truet ham med en pistol og havde tæsket ham med et baseballbat eller jernrør efter at have hevet ham ud af bilen efter at have påkørt bilen på motorvejstilkørselen.

I retten afgav han en noget usammenhængende forklaring og havde store huller i hukommelsen, men de tre dommere mente, at den var både sikker og troværdig. Manden fik flere knoglebrud i ansigtet, varige skader på det ene øje, og han hukommelse har også taget varig skade.

30-årige Zamzam har ligesom de to andre tiltalte nægtet at have deltaget i episoden, og han ankede på stedet dommen til landsretten.

- Jeg er meget tilfreds på min klients vegne. Der var simpelthen ikke tilnærmelsesvis beviser nok mod ham i denne her sag, og selv om det ikke er min klient, forstår jeg godt, at dommen på de tre års fængsel er blevet anket, sagde forsvarer Berit Ernst, der havde forsvaret en af de frifundne 28-årige.