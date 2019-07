To mænd anholdt efter bizar opførsel: Tømte pulverslukker ud over sovende spædbarn

To berusede mænd affyrede pulverslukkere ind i et værelse hvor en ung familie med et spædbarn lå og sov. Arkivfoto: JV

Et spædbarn på to måneder er blevet bragt til tjek på Sydvestjysk Sygehus i Finsensgade efter at være blevet udsat for skum fra en pulverslukker, som to mænd affyrede ind gennem et åbenstående vindue.

Esbjerg: To mænd på henholdsvis 24 og 25 år fik lavet en hel del mere ravage og ballade, end de formentlig selv havde regnet med, da de stjal to pulverslukkere fra tankstationen Circle K på Strandby Plads i Esbjerg. De to mænd, hvoraf den ene har adresse i København, og den anden er uden fast bopæl, indfandt sig temmelig berusede på tankstationen klokken 00.44 natten mellem torsdag og fredag. Her stjal de to pulverslukker og udløste derved en brandalarm, hvorefter de stak af i løb. I den nærliggende Finlandsgade kom de to mænd forbi et vindue, der ikke var helt lukket, og de valgte at affyre pulverslukkerne ind i rummet bag vinduet. Her lå en ung familie og sov med deres spædbarn på to måneder, og rummet blev hurtigt fyldt op med skum fra pulverslukkeren, og den chokerede familie fik sig en brat opvågning.

På sygehuset - Spædbarnet blev kørt til tjek på sygehuset efter episoden, da man ville sikre sig, at der ikke var sket skade ved at indånde dampene fra pulverslukkeren eller ved at have fået skummet på huden, fortæller politikommissær Ole Hillerup fra lokalpolitiet i Esbjerg. Han er ikke bekendt med, om barnet faktisk har taget skade. De to mænd stak af fra stedet, men der var stadig ammunition tilbage i pulverslukkerne, så da de længere nede ad Finlandsgade fandt endnu et åbentstående vindue, fyrede de igen pulverlukkerne af ind i et rum bag vinduet. Denne gang var det et lydstudie, der gik ud over, og der kan ifølge Ole Hillerup meget vel være sket skade for at større beløb på inventaret. De to mænd blev anholdt umiddelbart efter den sidste episode.