Med starten af det nye skoleår har Egebæk-Hviding Skole Vadehav nu fået en ny pædagogisk leder for undervisning i 46-årige Gitte Havmøller Christensen, som sammen med pædagogisk leder for fritid Helle Kiesbye Larsen udgør ledelsen

EGEBÆK-HVIDING: Det var ikke kun de 32 elever i de to børnehaveklasser, som startede i onsdags, som var "nye i klassen" på Egebæk-Hviding Skole Vadehav. På skolen var der også en "ny pige i klassen" i stolen som pædagogisk leder for undervisningen. 46-årige Gitte Havmøller Christensen kommer fra en tilsvarende stilling på Urbanskolens afdelinger i Danmarksgade og Rørkjær Skole, og derudover har hun som baggrund tidligere at have undervist som lærer i specialundervisningen på Præstegårdsskolen. En fortid med arbejde som stewardesse hos SAS og en årrække i restaurationsbranchen er også en del af den nye skoleleders ballast. På posten som skoleleder afløser Gitte Havmøller Christensen den hidtidige pædagogiske leder for undervisning i Egebæk-Hviding, Stig Dahl Pedersen, som har været skoleleder i Egebæk-Hviding stort set siden skolen blev etableret i 2001. Gitte Havmøller Christensen glæder sig over den modtagelse hun har fået som ny pædagogisk leder i Egebæk-Hviding. - Jeg har mødt et engageret personale, som brænder for skolen og for arbejdet med børnene. Og jeg er blevet taget rigtig godt imod af elever og forældre. Vores skole er jo den nyeste skole af alle folkeskoler i Esbjerg Kommune, og vi har fine faglokaler og dejlige udeområder - og så har vi brug for en ny legeplads til børnene på mellemtrinnet. Vores eksisterende legeplads er nedslidt, men vi har en ny legeplads i støbeskeen, konstaterer Gitte Havmøller Christensen.

Stabilt elevtal Egebæk-Hviding Skole Vadehav har 227 elever fra 0. til 6. klasse. Skolen er en to-sporet skole med to klasser på alle klassetrin - minus 6. klasse, hvor der kun er én klasse. Skolens elevtal har over en længere årrække ligget stabilt på mellem 220 og 240 elever.



Skolen har 17 lærere og otte pædagoger, og med pedel og administrativt personale i alt omkring 30 medarbejdere.



Gitte Havmøller Christensen er 46 år, bor i Bramming med sin mand og to børn. Fritiden bruges i haven, med løbeture og sammen med familien spilles der ind i mellem Pokemon Go. Hun går til mange koncerter og har en bred musiksmag - men hun er ikke mindst vild med heavy metal musik.



Helle Kiesbye Larsen er 53 år, bor i Tjæreborg og i fritiden svømmer hun og spiller golf. Hun har tre sønner på 21, 24 og 28 år - hvoraf kun den yngste bor hjemme.

Foto: Foto: Ole Maass Elevtallet på skolen i Hviding har i en årrække ligget temmelig stabilt. Lige nu er der 227 elever på skolen, hvor Helle Kiesbye Larsen til venstre er sfo- og klubleder, mens Gitte Havmøller Christensen er pædagogisk leder for undervisningsdelen. Foto: Ole Maass.

Stor sfo og klub Sammen med 53-årige Helle Kiesbye Larsen, som for halvandet år siden blev ansat som som pædagogisk leder for SFO og klubdelen i Egebæk-Hviding udgør de to nu en fælles skoleledelse. - Vi har 90 børn i sfo'en og dermed en meget stor andel af eleverne fra 0. til 3. klasse, som går i fritidsordning. Og da jeg startede herude for halvandet år siden var der 12 børn i vores fritids- og ungdomsklub. Nu har vi 50 børn i klubben, og det skyldes nogle rigtig dygtige pædagoger, som er dygtige til at skabe relationer samtidig med, at vi holder mange arrangementer og klubaftener, som børnene og de unge rigtig gerne deltager i. I mange andre klubber rundt om i kommunen er medlemstallet vigende eller nedadgående. Så i den sammenhæng er vores klub lidt af en solstrålehistorie, mener Helle Kiesbye Larsen.

Nærheden Som ny pædagogisk leder for undervisningen ser Gitte Havmøller Christensen frem til at få et tæt samarbejde med både forældre og alle dele af personalet på skolen. - Vores store fordel er nærheden. At vi er en skole i et lokalsamfund, hvor vi er tæt på hinanden. Det betyder også, at vi blandt andet har en høj deltagelse på forældremøder og andre arrangementer på skolen, fremhæver Gitte Havmøller Christensen. Nu er du jo så blevet ansat som leder på en skole, som i foråret var udsat for en del kritisk avisomtale med kritik blandt andet fra flere forældre. Hvad mener du om det? - Det forholder jeg mig ikke til her. Det er ikke en del af min historik. Jeg glæder mig til samarbejdet med forældre og alle andre, som er involveret i skolens dagligdag. Det er vigtigt, at vi altid tager dialogen og er afstemte i vores forventninger til hinanden. Samme glæder Helle og jeg os til samarbejdet, og vi har fra start fokus på fællesskaber og læringsmiljø, understreger Gitte Havmøller Christensen.