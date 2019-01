To kvinder bag nyt advokatfirma i Ribe

- Det var vigtigt for mig, at hun fik sit navn med ind i firmaet, for det giver hende et ekstra netværk. Cecilie er dog til både det faglige og menneskelige, som advokatfaget kræver, og det styrker firmaet, at vi nu er to advokater. Det betyder, at når jeg er i retten, så vil der fortsat være en advokat på kontoret, som kan hjælpe folk, mens det også giver den fordel, at vi kan sparre med hinanden, siger Rikke Rohrsted, som tilføjer, at det er godt at få en partner ind, der både vil være en del af et mindre kontor og vil være en del af Ribe.

Cecilie Ulsøe er 28 år og er gift med Rasmus. De har to piger på 2 og 5 år. Hun er oprindeligt fra Esbjerg, men har boet i Ribe siden 2015.Rikke Rohrsted er 45 år og bor i Ribe med sin datter på 9 år. Hun har været advokat siden 2003 og dannede mellem 2005 og 2015 partnerskab med sin far, Palle Rohrsted. Efterfølgende har hun selv kørt firmaet frem til 2. januar 2019. I det nye firma vil der så være to advokater, en jurist på deltid samt en advokatsekretær - alle fire er kvinder. Fredag den 25. januar fejres det, at Cecilie Ulsøe er blevet medejer. Receptionen foregår mellem klokken 14 og 17.

God kemi

For 28-årige Cecilie Ulsøe er skridtet med at blive partner i et advokatfirma så hurtigt ganske sigende for hende.

- Det var faktisk samme dag, som jeg blev færdig som advokat, at jeg startede det nye firma. Tidligere har jeg også taget min uddannelse slag i slag og gået direkte fra gymnasie til jurastudiet til at være advokatfuldmægtig, siger hun og genfortæller med et grin, at da hun blev ansat som fuldmægtig, så var det afgørende for Rikke Rohrsted, at de to havde en god kemi.

- Jeg vidste ikke noget om, hvordan man skulle forberede det at have god kemi inden en jobsamtale, lyder det fra Cecilie Ulsøe, der blev færdig som advokat den 2. januar.

- Det har lige siden, jeg blev færdig som jurist, været min plan at blive advokat, og gerne via et mindre firma som dette, for det gør, at jeg er blevet generalist frem for specialist inden for advokatfaget. Det er et kæmpe plus for mig at blive partner, og det giver ansvar, selvtillid og en lyst til at investere mere i firmaet, siger Cecilie Ulsøe.