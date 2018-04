To indbrud på Ommevej

OMME: Syd- og Sønderjyllands Politi har fået to anmeldelser om indbrud i to landejendomme på Ommevej mellem Grimstrup og Endrup. De to indbrud blev begået natten til onsdag. Ved det ene indbrud gik det ud over en håndværkerbil fra byggefirmaet Blom & Bjerg fra Varde. Her blev der stjålet en del elektrisk værktøj af mærkerne Makita og DeWalt.

Ved det andet indbrud på en naboejendom blev der stjålet en såkaldt ATV - en crossmaskine. Politiet har ikke nærmere oplysninger om mærke på denne maskine.OM