To elektroniske byportaler placeres i Bramming

Borgere får nu nemmere ved at holde styr på, hvad der sker i Bramming. To nye elektroniske byportaler skal informere om begivenheder og arrangementer i byen og området.

Byportalerne ses af mere end 50.000 mennesker dagligt, både lokale, pendlere og turister, understreger borgmesteren. De er dermed et udstillingsvindue for alle de ting, der sker rundt om i kommunen.

- Bramming er jo en af kommunens største byer, så det er helt naturligt, at vi har fået to byportaler placeret på de to største indfaldsveje. Vi har jo allerede etableret fem byportaler i Esbjerg, to i Ribe og nu to nye i Bramming, siger Esbjerg Kommunes borgmester, Jesper Frost Rasmussen i en pressemeddelelse.

Bramming: Nu bliver det endnu nemmere for borgere i Bramming at følge med i de store begivenheder, der finder sted rundt omkring i Esbjerg Kommune og lokalområdet. Kommunen har fredag taget to nye byportaler i brug i Bramming. Den ene befinder sig på Vardevej tæt ved byskiltet og den anden tæt på krydset Kirkebrovej og Gabelsvej. Bramming er altså den tredje by i Esbjerg Kommune, hvor der etableres byportaler.

Vækker glæde

Også i Bramming er man begejstret for de to nye byportaler. Lokalrådsformand i Bramming, Jørgen Holberg, glæder sig også over, at det nu er lykkedes at få to byportaler etableret i Bramming.

- De elektroniske byportaler har på alle parametre været en succes i både Esbjerg og Ribe, og derfor glæder vi os over, at der bliver placeret to byportaler i Bramming. Det er vores håb, at foreninger og organisationer vil booke standerne med henblik på at skabe opmærksomhed vedrørende kultur- og sportsarrangementer, udstillinger, konferencer og større handelsarrangementer, siger Jørgen Holberg.

Ifølge ham sender byportalerne også et signal om, at Bramming er en af de tre centerbyer i kommunen. Desuden falder etableringen godt sammen med, at by- og områdefornyelsesprojektet i Bramming er skudt i gang.

På bagsiden af de to byportaler kan man læse Brammings nye slogan: Bramming - altid på sporet, som refererer til byens vigtige rolle som stationsby.