Esbjerg: To bilister blev lørdag sigtet for at køre påvirket af cannabis i bil.

En 46-årig kvinde blev standset i Storegade i Esbjerg klokken 16.20 og fik udtaget et blodprøve.

Samme skæbne overgik en mand på 22 år, som klokken 17.45 blev standset i Østergade i Esbjerg.