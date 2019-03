En ung kvinde fra Esbjerg glemte at holde afstand til bilen foran. Derfor kom hun til at køre op i vedkommende, da bilen bremsede op.

Esbjerg: På Tarphagevej i Esbjerg klokken 13.16 kørte to biler sammen. Det skete, da en 18-årig kvinde fra Esbjerg kom til at køre op i den forankørende bil, da den bremsede op. Hos Syd- og Sønderjyllands Politi vurderer man, at det var manglende afstand, der var skyld i sammenstødet.

Ingen personer kom til skade i forbindelse med uheldet.